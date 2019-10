Weniger Passagiere : Flughafen Köln/Bonn gerät tief in die Verlustzone

Köln Der Flughafen Köln/Bonn ist in tiefroten Zahlen gelandet. Wie der Airport mitteilte, wird für das laufende Jahr mit einem Verlust von 19,9 Millionen Euro gerechnet. Die Einbußen begründet Flughafen-Chef Johan Vanneste unter anderem mit den Problemen von Airlines wie Condor.

Nordrhein-Westfalens zweitgrößter Flughafen, der Airport Köln Bonn , ist in tiefroten Zahlen gelandet. 2019 werde das Unternehmen voraussichtlich einen Verlust von 19,9 Millionen Euro erwirtschaften, teilte die Flughafen Köln Bonn GmbH am Dienstag mit. Der deutliche Fehlbetrag soll ein Ausrutscher bleiben - 2018 gab es noch ein Gewinn von knapp einer Million Euro. 2020 sollen die Geschäfte wieder profitabel sein. Die Passagierzahl sinkt dieses Jahr der Prognose zufolge um fünf Prozent auf 12,3 Millionen.

Bei den Bodenverkehrsdiensten - also zum Beispiel der Gepäck- und Frachtabfertigung - gibt es weiterhin Probleme. Diese Geschäfte sind den Angaben zufolge in diesem Jahr sehr verlustreich, was sich auch 2020 nicht ändern werde. Die Airport-Spitze pochte darauf, dass man in Gesprächen mit Arbeitnehmervertretern „eine kompromissfähige Lösung“ für wettbewerbsfähige Bodenverkehrsdienste finden müsse.