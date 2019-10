Zwischenfall in Köln : 64-Jähriger greift Polizist bei Bombenentschärfung an

64-Jähriger greift Polizist bei Bombenentschärfung an

Zwischenfall in Köln

Köln Ein 64 Jahre alter Kölner hat am Montagabend bei der angedachten Entschärfung einer in Köln-Lindenthal gefundenen Fliegerbombe die Polizei gestört. Der Mann ignorierte Absperrungen und schlug einen Beamten ins Gesicht.

Ein ungeduldiger Anwohner hat am Montagabend während der begonnenen Entschärfung - später änderte die Stadt Köln ihren ursprünglichen Plan - einer Fliegerbombe in Köln-Lindenthal die Polizei auf Trab gehalten. Wie die Ermittler berichten, hatten sie gegen 21.30 Uhr unter anderem den südlich führenden Fahrstreifen des Lindenthalgürtels in Richtung Kerpener Straße gesperrt.