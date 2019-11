Jahresversammlung im neuen Rahmen : Kölner Feuerwehren färben am Sonntag die Domplatte rot

Köln Am Totensonntag veranstalten die Kölner Feuerwehren ihre traditionelle Jahresversammlung - dieses Mal jedoch in einem neuen Rahmen. Rund 50 Einsatzfahrzeuge werden auf der Domplatte präsentiert und werden den Platz in ein Feuerwehrrot „färben“.

Am Totensonntag, 24. November, wird sich auf der Kölner Domplatte für alle interessierten Besucher ein beeindruckendes Schauspiel abspielen. Die verschiedenen Feuerwehren der Stadt veranstalten am Sonntagvormittag ihre traditionelle Jahresversammlung in einem neuen Rahmen. Mit rund 50 Fahrzeugen werden die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, Freiwilligen Feuerwehren und Werkfeuerwehren die Domplatte in feuerwehrrote Farbe hüllen.