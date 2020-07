Interessenten zahlten 1500 Euro : Falscher Handel mit Hundewelpen in Brühl aufgeflogen

Falscher Handel mit Hundewelpen in Brühl aufgeflogen

Diese Hündin haben Mitarbeiter des Ordnungsamts in Obhut genommen. Foto: Stadt Brühl

Brühl Auf einem Spielplatz in Brühl fand am Montag ein Welpenhandel statt. Die Interessenten übergaben vor Ort bereits 1500 Euro. Doch dann stellte sich heraus, dass der ausgehändigte Impfausweis Fälschungsmerkmale aufwies und die Hündin eine falsche TASSO-Marke trug.

Einen Handel mit Hundewelpen haben Polizisten am Montagnachmittag in Brühl unterbunden. Laut Bericht hatte ein Zeuge die Polizei alarmiert, der das Treffen zwischen drei Anbietern (15, 20, 48 Jahre alt) aus Euskirchen und zwei Käufern beobachtete. Die beiden 34 Jahre alten Interessenten aus Bedburg waren über eine Verkaufsplattform auf die Welpen aufmerksam geworden und übergaben an Ort und Stelle 1500 Euro. Dafür erhielten sie einen der beiden Welpen aus dem angeblichen Wurf einer Französischen Bulldogge. Die Hündin hatten die Besitzer mitgebracht.