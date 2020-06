Fahndung in Köln : Polizei sucht dreisten Roadster Dieb

Köln Bei einer Verfolgungsfahrt ist ein gestohlener Smart in Köln von der Straße abgekommen. Nun fahndet die Polizei mit einem Foto.

Flucht vor der Polizei endete im Graben - für das Auto

Mit dem gestohlenen grauen Smart Roadster war der Unbekannte am 4. November in Köln-Lindweiler mit über 100 Stundenkilometern innerorts vor einer Polizeikontrolle geflohen. An der Einmündung des Unnauer Wegs auf den Pescher Weg kam der Smart gegen 23.30 Uhr von der Fahrbahn ab, rutschte einen Hang hinunter, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Vor Eintreffen der Streifenbesatzung gelang es dem Unbekannten, aus dem Auto zu klettern und in der Dunkelheit zu entkommen. Auch der Einsatz eines Polizeihubschraubers mit Wärmebildkamera sowie die Durchsuchung des Waldstücks mit einem Personenspürhund führten die Polizisten nicht auf die Spur des Geflüchteten.

Kennzeichen gestohlen

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Smart zwischen dem 1. März und 19. August in der Johannes-Albers-Straße in Köln-Heimersdorf entwendet worden war. Auch die am Smart angebrachten Kennzeichen waren zur Fahndung ausgeschrieben. Sie waren ursprünglich an einem BMW angebracht, dessen Halter nach dem Diebstahl in der Tucholskystraße in Köln-Bocklemünd am 7. Mai Anzeige erstattet hatte. Bereits am 26. Oktober war der Smart mit den gestohlenen Kennzeichen bei einem Garageneinbruch in der Schlackstraße in Köln-Longerich gesehen worden. Im Fahrzeug stellten die Beamten einen Joint sowie Einbruchswerkzeug sicher.