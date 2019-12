Unternehmen: Keine Gefahr für Nachbarschaft : Fackeltätigkeit bei Shell in Wesseling

Foto: Joachim Rieger

Wesseling Am Dienstag hat sich um kurz vor zehn Uhr in der Rheinland Raffinerie der Shell Deutschland Oil GmbH in Wesseling eine Fackeltätigkeit ereignet.

Nachbarn werden es am Morgen gesehen haben: In der Rheinland Raffinerie der Shell Deutschland Oil GmbH in Wesseling hat sich am Dienstagmorgen um kurz vor zehn Uhr eine Fackeltätigkeit ereignet. Wie das Unternehmen mitteilte, könne auch außerhalb des Werkes eine Lärmbelästigung nicht ausgeschlossen werden.