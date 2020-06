UEFA Entscheidungen : Europa League Finale findet in Köln statt

Frankfurt/Main Die UEFA hat am Mittwoch mit weitreichenden Entscheidungen auf die Auswirkungen der Coronakrise reagiert. Der Sieger der Europa League wird laut Angaben des ZDF in NRW ermittelt.

Nach ZDF-Informationen wird der Sieger der Europa League bei einem Finalturnier in Nordrhein-Westfalen gekürt, das Endspiel soll in Köln stattfinden. Der Kampf um Europas Krone in der Königsklasse steigt in Portugal. Demnach soll das Finale der Champions League am 23. August in Lissabon ausgetragen werden, das Endspiel der Europa League zwei Tage vorher in Köln. Als weitere Spielorte des Europa-League-Finalturniers wurden zuvor bereits Düsseldorf, Gelsenkirchen und Duisburg gehandelt.