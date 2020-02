Gesundheitsministerium bestätigt : Es gibt 14 neue Coronavirus-Fälle in Heinsberg

Düsseldorf / Heinsberg Das Gesundheitsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen teilt mit, dass sich 14 neue Coronavirus-Fälle im Kreis Heinsberg bestätigt haben.

Die Zahl der am Coranavirus erkrankten Personen im Kreis Heinsberg steigt auf 20. Wie das Gesundheitsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen am Donnerstagabend mitteilte, haben sich 14 neue Fälle bestätigt.

Alle positiv getesteten Patienten wurden umgehend in häusliche Quarantäne nach Hause entlassen, da eine stationäre Behandlung in allen Fällen aktuell nicht notwendig sei, teilt das Ministerium weiter mit. Die Betroffenen wohnen überwiegend in der Gemeinde Gangelt. Eine der betroffenen Personen, so das Ministerium weiter, war im Gangelter Karneval aktiv und lebt in der Region Aachen.