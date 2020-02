Stürmisches Wetter : Erster Karnevalszug in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis abgesagt

Karnevalisten halten im Wind ihre Kostüme fest. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Das stürmische Wetter am Sonntag trifft die Jecken: Die Kölner Schull- und Veedelszöch wurden abgesagt und auch in Hennef kann ein Zug nicht starten. Der Zug in Bad Godesberg findet statt. Aktuelle Meldungen hier.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Aufatmen bei den Jecken in Bad Godesberg: Der Karnevalszug findet statt. Das haben die Veranstalter am Sonntagmorgen beschlossen. Wie Alfred Schmelzeisen, Sprecher des Festausschusses am Sonntagmorgen verkünden konnte, findet der Karnevalsumzug in Bad Godesberg statt.

Die Polizei hat zusammen mit der Stadt und dem Technischen Hilfswerk entschieden, auf extreme Wetterumschwünge spontan zu reagieren, gegebenenfalls kann die Zugstrecke dann verkürzt werden. Auch in Swisttal-Buschhoven wurde eine Absage diskutiert, der Zug wird aber stattfinden. Unklar war zunächst auch, ob der LiKüRa-Zug starten kann. Letztendlich setzte er sich bereits gegen 12.20 Uhr in Bewegung. Ursprünglich war der Start für 13 Uhr geplant.

Der Zug in Meckenheim soll um 13.30 Uhr starten, stattfinden sollen auch die Züge in Swisttal-Dünstekoven, Niederkassel-Rheidt und Alfter-Witterschlick. Nicht stattfinden kann hingegen der Zug in Hennef-Söven. Die Veranstalter sagten ihn am Mittag mit Blick auf die Wetterlage ab.

Aufgrund der wechselhaften Wetterlage finden die Kölner Schull- und Veedelszöch am Sonntag nicht statt. Das teilte das Festkomitee Kölner Karneval am Sonntag auf seiner Webseite mit. Die gute Nachricht: Der Kölner Rosenmontagszug ist bisher nicht gefährdet.

Durch den starken Wind lösten sich immer wieder Verkleidungen und ragten in den Zugweg. Zur Sicherheit aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Schull- un Veedelszöch wurde nun kurzfristig beschlossen: Die Schull- und Veedelszöch werden abgesagt.