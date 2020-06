Stärke von 2,5 : Erdbeben in der Osteifel schreckte Anwohner auf

In der Osteifel hat in der Nacht auf Freitag die Erde gebebt. Foto: dpa

Kruft In der Nacht auf Freitag hat in der Osteifel bei Kruft (Landkreis Mayen-Koblenz) die Erde gebebt. Zahlreiche Anwohner berichten, aus dem Schlaf gerissen worden zu sein. Es war das stärkste Beben in der Gegend seit Februar 2019.

Katzen schrecken hoch, der Kleiderschrank knackt, Gegenstände wackeln. Es grollt, als würde ein Motorrad am Fenster vorbeifahren. So oder ähnlich haben Anwohner im Landkreis Mayen-Koblenz auf dem Portal erdbebennews.de beschrieben, wie sie die Nacht auf Freitag erlebt haben. Grund für die Unruhe gegen 3.30 Uhr war ein Erdbeben mit Epizentrum in Kruft, etwa 15 Kilometer entfernt von Koblenz. Es war das stärkste Beben in der Gegend seit Februar 2019 und vor allem das erste spürbare seitdem.

Kurz vor dem Erdbeben wach geworden

Der Erdbebendienst Südwest stufte das Beben am Freitagmorgen auf Magnitude 2,5 hoch, an der Erdbebenstation Bensberg der Uni Köln wurde es mit Stärke 2,2 und einer Tiefe von rund 10 Kilometern gemessen. Geophysikerin Brigitte Knapmeyer-Endrun von der Erdbebenwarte Bensberg bestätigte auf Anfrage , dass es „einige Meldungen“ von Anwohnern gegeben habe, die das Beben teilweise sogar aus dem Schlaf riss. „Und das sogar bis auf die andere Rheinseite, in Neuwied oder Hammerstein“, berichtete Knapmeyer-Endrun dem GA.

Schäden durch das Erdbeben hat es voraussichtlich nicht gegeben. Ursache waren laut Knapmeyer-Endrun aller Wahrscheinlichkeit „keine vulkanischen Prozesse“, die in der Osteifel in der Vergangenheit mehrfach für Tiefbeben gesorgt hatten. Vielmehr sei vermutlich die sogenannte Ochtendunger Störung ursächlich, eine geologische Bruchzone, die südlich des Laacher-See-Vulkans beginnt und bis in den Hunsrück hineinreicht. Die Ochtendunger Störung ist die seismisch aktivste Störungszone in Rheinland-Pfalz, dort bebt die Erde immer wieder mit gemessenen Stärken von mehr als 2,5.