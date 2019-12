Lastwagen fährt auf Sattelzug auf : Ein Schwerverletzter bei Unfall auf A4 in Köln

Kraftfahrzeuge passieren eine Unfallstelle auf der Autobahn A4. Eine Kollision von zwei Lastwagen hat hier zu massiven Verkehrsproblemen geführt. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Einen schweren Unfall mit einem Schwerverletzten gab es am Dienstagmorgen auf der A4 am Autobahnkreuz Köln-West. Ein Lastwagenfahrer fuhr an einem Stauende auf einen anderen Sattelzug auf. Es kam zu massiven Verkehrsproblemen.

Einer Kollision von zwei Lastwagen hat auf der Autobahn 4 bei Köln zu massiven Verkehrsproblemen geführt. Ein 63-jähriger Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall am Dienstagmorgen schwer verletzt. Kurz vor dem Autobahnkreuz Köln-West war der Fahrer am Stauende auf einen anderen Sattelzug aufgefahren, wie die Polizei mitteilte.

Die Fahrbahn Richtung Aachen blieb stundenlang gesperrt, da ausgelaufener Diesel entfernt werden musste. Autofahrer standen nach Angaben des Landesbetriebs Straßen.NRW weit mehr als eine Stunde im Stau. Der Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus gebracht - genauso wie der Fahrer des zweiten Lastwagens, der aber wohl nur leichte Verletzungen erlitt.

(dpa)