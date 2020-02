Nahverkehr betroffen : Düsseldorfer Hauptbahnhof ist durch Stromausfall teilweise lahm gelegt

Stromausfall in der Oberleitung im Bereich #Düsseldorf Hbf. Einzelne Zügen werden mit Halt via #Hagen Hbf umgeleitet und halten nicht in #Düsseldorf Hbf. Es entstehen Verspätungen. Unsere Techniker sind bereits vor Ort und prognostizieren eine baldige Entstörung der Oberleitung.