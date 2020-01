Düsseldorfer Verein in der Kritik : Neonazi-Anwalt ist im Düsseldorfer Karneval aktiv

Düsseldorf Der Düsseldorfer Verein „Narrencollegium“ steht wegen eines Mitglieds in der Kritik, das bundesweit für seine Verbindungen zum rechtsextremen Milieu bekannt ist.

2017 hat das „Narrencollegium“ Björn Clemens in den Verein aufgenommen. Man habe über seine Verbindungen zur rechtsextremen Szene diskutiert und sich schließlich einstimmig bei zwei Enthaltungen für die Aufnahme des Anwalts entschieden, sagte Vereinspräsident Dennis Vobis: „Die Politik ist bei uns im Karneval außen vor.“ Er achte darauf, dass sich Clemens an die Regeln halte, betonte der 25-Jährige.

Seit drei Jahren werden die Rosenmontagswagen des Vereins vom Düsseldorfer Stadtdechanten, dem obersten Vertreter der katholischen Gemeinde in Düsseldorf, gesegnet. Der ehemalige Stadtdechant Ulrich Hennes fuhr vor einem Jahr mit Clemens gemeinsam auf dem Rosenmontagswagen (Foto) und wurde 2018 Ehrensenator des Karnevalsvereins. Auf Anfrage teilte er mit, dass er sich nun überlegen werde, ob er Mitglied in einem Verein bleiben wolle, in dem auch Clemens sei. Er habe Clemens ebenso wenig gekannt wie der derzeitige kommissarische Stadtdechant Frank Heidkamp. Beide sind nach eigenen Aussagen vom Verein nicht informiert worden.

Heidkamp sagte, er habe die Segnung des Wagens in gutem Glauben und in der Tradition seines Vorgängers übernommen. Björn Clemens, der sich noch vor wenigen Tagen an der diesjährigen Segnung des Rosenmontagswagens durch Heidkamp beteiligte, sagte auf Anfrage unserer Redaktion: „Ich weise alle Behauptungen als haltlos zurück – auch in Bezug auf die GfP.“ Laut Clemens ist die Einschätzung des Verfassungsschutzes, die „Gesellschaft für freie Publizistik“ sei rechtsextremistisch, ungerechtfertigt.