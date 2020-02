400.000 Euro Sachschaden : Mehrere Fahrzeuge brannten auf Düsseldorfer Autohaus-Gelände

Düsseldorf Noch völlig unklar ist es, warum die insgesamt sieben Fahrzeuge - inklusive eines Wohnwagens - auf dem Außengelände eines Düsseldorfer Wohnhauses schließlich in Flammen standen. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass der Schaden noch größere Dimensionen annahm.

Im Hof eines Autohauses sind in Düsseldorf mehrere Fahrzeuge in Brand geraten und zerstört worden. Die Feuerwehr berichtete am Montagmorgen, bei ihrem Eintreffen am Sonntagabend hätten sechs Pkw und ein Wohnwagen lichterloh gebrannt.