Gesundheitsatlas der AOK : Jeder zwölfte Rheinländer ist zuckerkrank

Düsseldorf Der AOK-Atlas zeigt: Jeder zwölfte Rheinländer ist zuckerkrank. Auf dem Land ist die Diabetes-Quote besonders hoch. 30 Prozent der Älteren sind erkrankt.

Diabetes gehört zu den Volkskrankheiten und hat auch das Rheinland fest im Griff: 8,2 Prozent der Einwohner in der Region der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein leiden an Diabetes Typ 2. Das geht aus dem ersten Gesundheitsatlas der AOK Rheinland/Hamburg hervor, der unserer Redaktion vorliegt. „Jeder zwölfte Einwohner bei uns im Rheinland hat Typ-2-Diabetes. Das ist zu viel“, sagt Günter Wältermann, Chef der AOK Rheinland/Hamburg. „Die Erkrankung ist oftmals vermeidbar.“

In NRW liegt die Diabetes-Häufigkeit bei 8,4 Prozent, bundesweit bei 8,6 Prozent. Dabei sind die regionalen Unterschiede groß: Am besten sieht es landesweit in Münster aus mit einer Diabete s-Häufigkeit von 5,9 Prozent und in Bonn (6,1 Prozent). Am schlechtesten in Bottrop (11,1 Prozent) und Oberhausen (9,8 Prozent).