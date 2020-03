Betrugsmasche in der Corona-Krise : Polizei warnt vor falschen Medizinern an der Haustür

Ein Virentest an der Haustür erfolgt nur nach einer vorherigen Anmeldung. Foto: dpa/Hans Klaus Techt

Köln In Köln versuchten Männer unter dem Vorwand, einen Virentest durchführen zu müssen, in die Wohnung einer 82-jährigen Frau zu gelangen. Nun warnt die Polizei vor einer perfiden Masche in der Corona-Krise.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Die Polizei warnt derzeit vor angeblichen Medizinern, welche die Sorge von insbesondere älteren Menschen vor einer Infektion mit dem Coronavirus nutzen, um in deren Wohnungen zu gelangen. Dies versuchten laut einer Polizeimeldung etwa Männer am Dienstagvormittag in Köln-Mülheim bei einer 82-jährigen Frau.