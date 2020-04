Coronavirus als Ausrede : Radfahrerin lässt Schüler nach Unfall verletzt zurück

Köln Eine Radfahrerin ist in Köln mit einem neunjährigen Schüler kollidiert. Sie hat den jungen Radfahrer verletzt am Unfallort zurückgelassen, ohne ihm zu helfen. Ihre Ausrede: das Coronavirus.

Nach einer Kollision mit einem Schüler hat eine Radfahrerin mit den Worten „Bei Corona kann ich keinem helfen“ den Jungen verletzt am Unfallort zurückgelassen. Der neunjährige Radfahrer wurde in Köln-Worringen von Rettungskräften vor Ort versorgt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.