Unfall in Köln : Bonner nach Flucht vor Polizeikontrolle schwer verletzt

Unfall in Köln

Schwere Verletzungen hat in der Nacht zu Sonntag in der Kölner Innenstadt ein 47 Jahre alter Bonner erlitten. Wie die Polizei mitteilt, flüchtete der alkoholisierte Mann gegen 2.30 Uhr mit seinem Mercedes vor einer Verkehrskontrolle am Hansaring und kollidierte wenig später auf dem Theodor-Heuss-Ring mit vier abgestellten Pkw.