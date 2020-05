Auf dem Weg nach Großbritannien : Zoll beschlagnahmt 370 Kilo Zigaretten am Flughafen Köln/Bonn

Zoll beschlagnahmt 370 Kilo Zigaretten am Flughafen Köln/Bonn

Die Zigaretten sollten in Kartons den Flughafen Köln-Bonn passieren. Der Zoll beschlagnahmte die Ware. Foto: Hauptzollamt Köln

Bonn Der Kölner Zoll meldet am Donnerstagnachmittag einen Schlag gegen den Zigarettenschmuggel. 245.000 Zigaretten in Paketsendungen wurden beschlagnahmt.

Das Hauptzollamt Köln hat am Freitag, 1. Mai, 245.000 geschmuggelte Zigaretten beschlagnahmt. „Das ist mit Abstand der größte Aufgriff an nur einem Tag seit langem", so Jens Ahland, Pressesprechers Hauptzollamts Köln.