Bombenfund in Köln-Zollstock : Bahnstrecke Köln-Bonn für Entschärfung aktuell gesperrt

Köln Nach dem Bombenfund in Köln sind am Mittwochmorgen rund 7000 Menschen evakuiert worden. Aufgrund der Entschärfung des Blindgängers kommt es derzeit zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Köln, Bonn und Koblenz.

In Köln ist erneut eine Weltkriegsbombe gefunden worden. 7000 Bewohner in Köln-Zollstock mussten vorübergehend ihre Wohnungen verlassen, die Evakuierungen, die am Morgen angelaufen waren, konnten am Mittag abgeschlossen werden. Eine Anlaufstelle wurde in der Schule Brüggener Straße 1 eingerichtet. Gegen 13.40 Uhr wurde die Freigabe für die Entschärfung erteilt, teilte die Stadt mit.