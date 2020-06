Vorfall am Hauptbahnhof : Betrunkener Mann droht Frau in Köln „abzustechen“

Betrunkener Mann droht Frau in Köln „abzustechen“

Vorfall am Hauptbahnhof

Ein betrunkener Mann soll eine Frau am Kölner Hauptbahnhof bedroht haben. (Symbolbild) Foto: Polizei Köln

Köln Am Mittwoch bedrohte ein junger Mann eine Frau in Köln. Er war augenscheinlich betrunken und trug ein Messer bei sich. Er soll zu der Frau „Ich stech dich ab!“ gesagt haben.

Am Mittwochmorgen bedrohte ein junger Mann gegen kurz vor 7 Uhr eine 50-jährige Frau am Ausgang des Kölner Hauptbahnhofes. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll er zu der Frau „Ich stech Dich ab!“ gesagt und ein Messer dabei gehabt haben. Ein weiterer Zeuge und eine Videoaufnahme bestätigten die Situation.