Gerichtssitzungen fallen aus : Betonplatte stürzt auf Saal im Kölner Landgericht

Köln Bei Bauarbeiten am Kölner Landgericht ist eine tonnenschwere Betonplatte mehrere Meter tief auf ein Saaldach gestürzt und hat es zum Teil durchschlagen. Einige Verhandlungen fallen infolgedessen aus.

Einen Tag nach dem Absturz einer tonnenschweren Betonplatte hat das Kölner Landgericht seinen Betrieb am Donnerstag nur teilweise wieder aufnehmen können. Einige Verhandlungen würden am Donnerstag und Freitag noch ausfallen, sagte ein Gerichtssprecher. Durch den Absturz der Platte sei ein Loch in der Saaldecke entstanden, und durch diese Öffnung habe es während der Nacht hineingeregnet. Das müsse jetzt erst einmal trocknen. Die Statik des Gesamtgebäudes sei aber weiterhin nicht beeinträchtigt. Zur Höhe des Schadens könne man noch nichts sagen.