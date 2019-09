Sperrung in Köln : Baum stürzt auf Rheinuferstraße und trifft fahrende Autos

Sperrung in Köln

Köln Am Samstagnachmittag ist auf der Rheinuferstraße in Köln ein Baum über beide Fahrbahnen gestürzt und hat dabei zwei fahrende und einen geparkten Wagen getroffen.

Der 57-jährige Fahrer eines Audi A4 Cabrio und der 29-jährige Fahrer des VW-Polo sind wie durch ein Wunder unverletzt geblieben, als am Samstagnachmittag ein Baum, in Höhe des Harry-Blum-Platzes in Köln, auf die Rheinuferstraße und dabei auch auf ihre fahrenden Autos stürzte.