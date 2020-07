Hansaring gesperrt : Bahn-Haltestelle in Köln mit ätzender Farbe beschmiert

Am Hansaring konnte am Mittwoch für mehrere Stunden keine Bahn fahren. (Symbolbild) Foto: dpa

Köln An einer Bahn-Haltestelle in Köln haben Unbekannte einen ätzenden Stoff verteilt. Der Hansaring war für mehrere Stunden gesperrt.

An einer Bahn-Haltestelle in Köln haben Unbekannte mit einer ätzenden Farbe Graffiti angebracht. Edelstahlflächen, Wände und Fliesen der S- und U-Bahnstation „Hansaring“ seien am Mittwoch großflächig beschmiert worden, teilte die Polizei mit. Zuvor seien bereits in zehn ähnlichen Fällen Haltestellen der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) mit teils ätzender Farbe bemalt worden.