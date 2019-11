Zusammenstoß in Porz : Autofahrerin durch Unfall lebensgefährlich verletzt

Zusammenstoß in Porz

Porz Durch einen Verkehrsunfall in Porz-Zündorf wurde eine Autofahrerin lebensgefährlich verletzt. Auch weitere Personen erlitten durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen.

Am Montagnachmittag gegen 16.00 Uhr ereignete sich in Porz-Zündorf, auf der Poststraße, ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Person lebensgefährlich und zwei weitere Personen schwer verletzt wurden. Nach vorläufigen Angaben der Polizei versuchte der Fahrer eines Mercedes in einer unübersichtlichen Kurve einen vor ihm fahrenden LKW zu überholen. Aus der entgegengesetzten Fahrtrichtung kam ihm die Fahrerin eines Ford Ka entgegen. Der Versuch, den Mercedes wieder einzulenken misslang und es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge offensichtlich einen Totalschaden erlitten. Der Brand im Motorbereich des Ford KA musste von der Feuerwehr gelöscht werden.