Ermittlungen nach Fahrerflucht : Autofahrer erfasst Schüler in Köln und lässt ihn zurück

In Köln hat ein Autofahrer einen zehnjährigen Jungen beim Überqueren der Straße angefahren und ihn dann zurückgelassen. Das Kind sei bei dem Unfall leicht verletzt worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Ersten Ermittlungen zufolge ging der Schüler über die Takustraße im Stadtteil Neuehrenfeld. Dort erfasste ihn dann der Wagen. Der Junge wurde laut eigenen Angaben an der Hüfte und am Knie getroffen und stürzte so zu Boden. Während er zurück auf den Gehweg humpelte, soll der Autofahrer weggefahren sein, ohne sich um ihn zu kümmern.

Der Unfall hatte sich bereits an Ostermontag ereignet. Die Ermittlungen dauerten am Donnerstag weiter an. Den Unfall hätten laut Aussage des Zehnjährigen mehrere Passanten gesehen. Die Polizei bittet um Hinweise, entweder telefonisch unter der 0221 / 229 0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.