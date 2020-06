Camouflage-Optik : Auffälliger Sportwagen nach Unfall in Frechen gesucht

Auffälliger Sportwagen nach Unfall in Frechen gesucht

Köln Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises sucht den Fahrer eines auffällig folierten Sportwagens. Er soll im Mai einen Unfall in Frechen verursacht haben.

Am Donnerstag, 28. Mai, hatte es gegen 18.30 Uhr einen schweren Unfall in Frechen gegeben. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein auffällig folierter Sportwagen auf dem Rechtsabbiegerstreifen auf der Bonnstraße/Eche Holzstraße in Richtung Kerpen auf ein anderes Auto auf.