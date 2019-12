Eine App für alle Verkehrsverbünde : So wird Bahnfahren künftig noch einfacher

Bus und Bahn sind in der Region teuer

Günstig fahren Hunde in Köln und Bonn mit Bussen und Bahnen. Sie werden kostenlos befördert, und so belegen die beiden Städte den ersten Platz in diesem Teilbereich eines Tests der Preise im Öffentlichen Personennahverkehr. Insgesamt sieht es dagegen gar nicht gut aus. Köln belegt den vorletzten Platz, Bonn liegt auf Platz 40 von 43 in der aktuellen Rangliste von Testberichte.de. Verglichen wurden die Preise von allen deutschen Landeshauptstädten sowie den Städten mit mehr als 200 000 Einwohnern. Vergleichsweise teuer in Köln und Bonn sind Fahrten im Normaltarif und die Kurzstrecke sowie Tages- du Monatskarte.

„Die Tests haben keine Aussagekraft“, sagte Benjamin Jeschor, Pressesprecher des VRS. 80 Prozent der VRS-Kunden seien mit Zeitkarten oder Abos unterwegs. Auch erhielten andere Verkehrsverbünde Geld vom Bund oder von Bundesländern.

Auch der VRS arbeite an einer stärkeren Beteiligung von Bund und Land an den Kosten des Öffentlichen Personennahverkehrs, um günstigere Tickets anbieten zu können, so Jeschor. (raz)