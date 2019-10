Superfood auf der Lebensmittelmesse : Das müssen Sie zur Anuga in Köln wissen

Köln Die Fachmesse für Lebensmittel und Ernährung "Anuga" feiert in diesem Jahr in Köln Jubiläum. Vom 5. bis 9. Oktober werden die neuesten Lebensmitteltrends, Innovationen und neue Produkte sowie die Zukunft der Ernährungsindustrie auf dem Gelände der Kölnmesse vorgestellt.

Mit über 7400 internationalen Ausstellern und etwa 165.000 Fachbesuchern ist die Anuga die weltgrößte Fachmesse für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Das 284.000m² große Gelände der Kölnmesse bietet im Oktober wieder fünf Tage lang eine Plattform für den Austausch über die Top-Trends der Ernährungsbranche, Kongresse zu aktuellen Themenfeldern und Innovationen sowie Wissenswertes über die Lebensmittelindustrie. In diesem Jahr wird ein Jubiläum gefeiert: Die Anuga gibt es jetzt seit 100 Jahren. Geöffnet ist die Messe allerdings nur für Fachpersonal. Was die Anuga zu bieten hat:

Die Trendthemen 2019

Insgesamt werden in diesem Jahr elf aktuelle Themen vorgestellt. Die Trends gehen aus den Ergebnissen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie hervor. Dieses Jahr wird der Fokus besonders auf "Halal food" und "Kosher products" gelegt, also Lebensmittel, welche den islamischen und jüdischen Speiseangeboten und Gesetzen entsprechen. Laut dem Marktforschungsinstitut Innova Market Insightts nimmt die Nachfrage der Halal- oder Kosher-Zertifizierung zu. Halal-Produkte verzeichnen ein Jahreswachtum von durchschnittlich 10,7% weltweit. Koschere Lebensmittel zeigen seit 2014 ein Wachstum von 32% auf. Bei den Standards der Speiseangebote stehen vor allem Backwaren, Saucen und Würzmittel im Vordergrund.

Das Kongress- und Messeprogramm

Neben dem Programm rund um die Trendthemen gibt es auch die Innovation Food Conference. Diese dient als internationales Netzwek für Hersteller und Händler in der Lebensmittelindustrie. Die Themen: Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Innovation und "New Foods". Beim E-Grocery Congress erzählen Referenten unter anderem über personalisiertes Marketing und den Lebensmittelhandel.

100 Jahre Anuga

Die Lebensmittelmesse startete im Jahr 1919 in Stuttgart und wanderte in den darauffolgenden Jahren durch Deutschland. Seit 1951 findet die Anuga jährlich in Köln statt und feiert 2019 Jubiläum. 200 deutsche Firmen waren Teil der ersten Anuga 1919 in Stuttgart. 1951 kam die Messe mit 1200 Ausstellern aus 34 Ländern nach Köln und wurde zu einer internationalen Businessplattform für Ernährungswirtschaft. Im Jahr 2019 sind es bereits 7400 Aussteller aus der ganzen Welt.