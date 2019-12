Nach Auseinandersetzung zweier Männer : 18-jähriger Schläger greift Polizisten in Köln an

Köln In der Nacht zu Sonntag hat ein 18-Jähriger einen Polizisten in Ostheim angegriffen. Vorausgegangen war eine Schlägerei, an der der junge Mann beteiligt war. Vor Ort wurde ein Küchenmesser bei dem 18-Jährigen sichergestellt.

Am frühen Sonntagmorgen hat ein 18-Jähriger in Köln-Ostheim nach einer Schlägerei mit einem Kontrahenten auch einen Polizisten angegriffen.

Nach Angaben der Polizei meldete sich gegen 2.30 Uhr eine Zeugin bei der Polizei. Sie beobachtete eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Als der erste Streifenwagen in der Uckermarkstraße eingetroffen war, ergriffen beide Beteiligte in unterschiedliche Richtungen die Flucht. Ein Polizist verfolgte den 18-Jährigen und holte ihn nach mehreren hundert Metern ein. Der junge Mann ging nach Polizeiangaben unmittelbar auf den Beamten los und attackierte ihn mit Schlägen und Tritten.

Der Polizist brachte den Kölner zu Boden und legte ihm mit Unterstützung seines Kollegen Handfesseln an. Ein Küchenmesser, das der Verdächtige aktuellem Ermittlungen zufolge während des Angriffs auf den Beamten verloren hatte, stellten sie sicher. Ob der Verdächtige das Messer zuvor in der Hand gehalten hat oder ob es ihm aus der Tasche gefallen war, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.