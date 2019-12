Köln-Poll : Angreifer bricht 61-Jährigem mit Faustschlag die Augenhöhle

Köln Ein Ehepaar ist in Köln-Poll von vier Männern angegriffen worden. Der 61-jährige Mann erlitt dabei schwere Verletzungen, unter anderem einen Bruch der Augenhöhle. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren der 61 Jahre alte Mann und die 62 Jahre alte Frau am Samstag, 7. Dezember, gegen 23.30 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg und gingen an der Siegburger Straße entlang, als ihnen die vier Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren entgegenkamen.

Eine Täterbeschreibung der Gesuchten hat die Polizei nicht veröffentlicht. Zeugen des Vorfalls in Köln- Poll werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an die Ermittler des Kriminalkommissariats 56 zu wenden.