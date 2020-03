Neue Folge des Podcasts „Akte Rheinland“ : Die Suche nach der verschwundenen Louise Kerton

Der GA-Podcast „Akte Rheinland“ handelt von Kriminalfällen, die sich in Bonn und der Region zugetragen haben. Foto: elnavegante - stock.adobe.com/Pablo Caridad

Bonn Seit Juli 2001 gilt die 24-jährige Louise Kerton als vermisst. Zuvor war die junge Frau aus dem englischen Kent mehrere Wochen zu Besuch in Swisttal-Straßfeld und wurde zuletzt am Aachener Bahnhof gesehen. In unserer aktuellen Podcast-Folge sprechen wir über den Fall - und erläutern verschiedene Theorien zum Verbleib der Frau.



Von Jonathan Kemper

Seit dem 30. Juli 2001 wird die damals 24-jährige Louise Kerton aus Kent in England vermisst. Sie war nach bisherigen Erkenntnissen zuvor fünf Wochen zu Besuch bei den Eltern ihres Verlobten in Straßfeld. Laut Aussage ihrer Schwiegermutter in spe hatte diese ihren Gast am 30. Juli zum Aachener Hauptbahnhof gebracht. Dort wollte die junge Frau den Zug um 12.04 Uhr Richtung Oostende in Belgien nehmen. Noch an diesem Tage hatte sie die Fähre nach Dover in England nehmen wollen, wo ihr Verlobter auf sie wartete. Doch sie kam nie an. Ihr Freund wartete nach eigenen Angaben noch fünf Tage auf Louise.

Vor allem ihren Vater Phil Kerton trifft der Verlust seiner Schwester schwer und ist die treibende Kraft, wenn es um den Kontakt mit Presse und Behörden aus England wie Deutschland geht. Selbst 2019, 18 Jahre nach Louises Verschwinden, blieb er zuversichtlich: “Es besteht immer die Hoffnung, dass wir eines Tages herausfinden werden, wo sie sich befindet. Wir leben in der Hoffnung, dass dieser Tag kommen wird.”

Taucht man tiefer in Louises Geschichte ein, offenbart sich ein wirres Netz aus Verstrickungen mit anderen Verbrechen, behördlichem Versagen und einer mühevollen Spurensuche inmitten zweier Familien, die in der Not fester hätten zusammenhalten können. Es bleiben viele “Wenns” und “Danns”, was mit der 24-jährigen Kunststudentin passiert sein könnte, ob sie wirklich in diesen Zug stieg oder ob sie in ihrer Beziehung wirklich glücklich war. Wir sprechen mit dem Chef des Regional-Ressorts beim GA Jörg Manhold, der schon damals über den Fall berichtete und zumindest für sich zu einem eindeutigen Schluss gekommen ist.

Undatiertes Foto von Louise Kerton. Foto: dpa

„Akte Rheinland“ erscheint alle zwei Wochen immer donnerstags. Der Podcast ist unter anderem über Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Deezer und weitere Podcatcher abrufbar und kann kostenlos abonniert werden. Unser Blog akte-rheinland.de begleitet jede Episode zum jeweiligen Erscheinungstermin mit crossmedialen Inhalten.