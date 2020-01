Nach Großbrand im Krefelder Zoo : „Wir werden wieder ein Affenhaus haben“

Krefeld Friedrich Berlemann setzt sich seit vielen Jahren für das Wohl der Tiere im Krefelder Zoo ein. Der verheerende Brand im Affenhaus hat den Vorsitzende der Krefelder Zoofreunde tief betroffen gemacht. Mit Berlemann sprach Christian Schwerdtfeger.

Berlemann : Wir sortieren uns gerade. Aber es muss weitergehen. Eine Frage ist: Was machen wir jetzt mit den Geldern für den neuen Schimpansenwald, für den dieses Jahr der Baubeginn geplant war? Den Wald wird es ja nicht mehr geben in der geplanten Form. Aber wir wollen nach vorne schauen. Die Menschenaffenzucht in Krefeld hat eine sehr lange Tradition. Darum werden wir auch wieder ein Menschenaffenhaus mit entsprechenden Außenanlagen schaffen wollen.

Berlemann: Es gibt europaweite Zuchtprogramme. Aus den verschiedenen Zoos werden dann die Tiere von dem jeweiligen Zuchtbuchführer ausgewählt und so zusammengestellt, dass eine möglichst homogene Gruppe zusammenkommt. Es ist wichtig, dass sich die Gruppe verträgt und letztlich wieder in Krefeld angesiedelt werden kann. Orang-Utans aus Dänemark könnten beispielsweise interessant sein für uns. Wir haben zuletzt auch selbst zwei Schimpansen nach England abgegeben. Und so stellt der Zuchtbuchführer in Zusammenarbeit mit dem Kurator von Krefeld die Tiere zusammen. Die Tiere müssen sich aber auch aneinander gewöhnen. Das ist eine große Herausforderung. Aber das funktioniert in Krefeld immer hervorragend.