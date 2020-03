OB Reker ordnet an : Ab Sonntag sind in Köln auch alle Clubs und Kneipen zu

Ab Sonntag sind in Köln auch alle Clubs und Kneipen zu

OB Reker ordnet an

Köln Am Samstagnachmittag hat die Kölner Oberbürgermeisterin und ihr Krisenstab in einer Pressekonferenz angeordnet, dass jegliche Veranstaltungen, inklusive Gottesdienste, verboten sind. Auch sämtliche Clubs und Bars dürfen nicht mehr öffnen.

Köln macht ernst: In der Pressekonferenz am Samstag um 15 Uhr ordnete, laut Kölner Medien, Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker und ihr Krisenstab an, dass sämtliche Veranstaltungen verboten sind und alle Clubs und Bars bis auf weiteres schließen müssen.