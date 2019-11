Vermisster Ferrari in Aachen gefunden : Passanten entdeckten Ferrari auf einem Schotterplatz

Aachen Als Passanten am Montagmorgen einen Ferrari auf einem Schotterparkplatz entdeckten, trauten sie ihren Augen nicht und alarmierten die Polizei. Die kriminaltechnischen Untersuchungen dauern an.

Am Montagmorgen haben Beamte der Polizei Aachen den geraubten Ferrari auf einem Schotterparkplatz in der Steinbachstraße in Aachen sichergestellt.

Die Polizei Köln fahndet weiter nach den zwei mutmaßlichen Räubern, die am späten Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr in Köln-Kalk einen 75-jährigen Mann überfallen und dessen roten Ferrari entwendet haben sollen. Der erste Täter wird Mitte 20 geschätzt und soll etwa 1,80 Meter groß sein. Er soll eine kräftige Statur und einen kurzen dunklen Vollbart haben. Bekleidet war er mit einem grauen Pullover, einer schwarzen Jogginghose und einer schwarzen Wollmütze. Der Mittäter soll circa 20 Jahre alt gewesen sein und eine normale bis dünne Statur haben. Hinweise zu den flüchtigen Personen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.