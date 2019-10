Unfall bei Köln : 20-Jährige überschlägt sich auf der A59

Foto: dpa/Nicolas Armer Eine 20-Jährige hat sich auf der A59 mit ihrem Auto überschlagen und dabei schwer verletzt.

Köln Eine 20-Jährige hat sich am Sonntag auf der A59 überschlagen und dabei schwer verletzt. Sie war in eine Schutzplanke gefahren, als sie die Autobahn an der Ausfahrt Rheindorf verließ.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Am Sonntagmittag hat sich auf der A59 eine 20-jährige Frau schwer verletzt, als sie sich in ihrem weißen Nissan überschlug. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Frau nach eigener Aussage gegen 12 Uhr die Autobahn 59 in Richtung Leverkusen an der Ausfahrt Rheindorf verlassen. Sie fuhr dabei aus noch ungeklärter Ursache auf die Schutzplanke und schleuderte in das dort angrenzende kleine Waldgebiet.