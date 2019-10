Unfall-Ursache noch unklar : Ferrari rast auf A57 in Köln in die Leitplanke

Foto: Polizeipräsidium Köln Ein Ferrari ist auf der A57 mit der Seitenschutzplanke kollidiert.

Köln Ein Ferrari ist Sonntagmorgen auf der A57 in Köln aus ungeklärter Ursache in die Seitenschutzplanke gefahren. Der Verkehr musste einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Polizei hat Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 54-jährige Fahrer des Ferrari gegen 10.10 Uhr auf der A57 in Richtung Neuss unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Worringen habe er nach ersten Ermittlungen ein anderes Auto überholt und dann aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über ein Fahrzeug verloren. Der Ferrari kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke.

Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Leitplanke wurde auf etwa 100 Metern Länge beschädigt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.