Lastwagen umgekippt : A553 wegen Kartoffeln auf Fahrbahn voll gesperrt

Auf der A553 hat am Mittwochabend eine Ladung Kartoffeln für eine mehrstündige Sperrung gesorgt. (Symbolbild).

Köln Am Mittwochabend hatte ein Lastwagenfahrer die Kontrolle über sein Gespann verloren und war mit seinem Lkw umgekippt. Dadurch hatten sich die geladenen Kartoffeln über die gesamte Fahrbahn verteilt. Der 39-jährige Fahrer wurde schwer verletzt.

Gegen 20.15 Uhr war der aus dem Kreis Heinsberg stammende Lastwagenfahrer an der Anschlussstelle Brühl Ost auf die A 553 in Richtung Bliesheim aufgefahren, als er, aus bisher ungeklärter Ursache, in der Kurve der Autobahnauffahrt die Kontrolle über sein Gespann verlor. Dabei kippte der Lkw um und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen, die geladenen Kartoffeln verteilten sich über die betroffene Richtungsfahrbahn.