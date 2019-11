A4 stundenlang gesperrt : Betrunkener Berufskraftfahrer kippt mit Lkw um

Eschweiler Die A4 bei Eschweiler ist am Dienstagmittag nach einem Unfall komplett gesperrt worden. Dort war ein Mann mit seinem Lastwagen umgekippt, der Fahrer stand dabei unter erheblichem Alkoholeinfluss. Am Mittwochmorgen kommt es weiter zu Beeinträchtigungen.

Ein alkoholisierter Berufskraftfahrer ist am Dienstagmittag mit seinem Lastzug auf der A4 umgekippt, die Autobahn musste bis in die Nacht gesperrt werden. Nach Angaben von Zeugen fuhr der Mann gegen 13.15 Uhr in Richtung Köln, als er im Bereich der Anschlussstelle Eschweiler-Ost mit dem Lkw nach rechts in den Grünstreifen zog und nach links gegen die Betonschrammwand prallte, teilte die Polizei mit.