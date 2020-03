Mehrere Schwerverletzte bei Unfall in Köln : 81-Jähriger fährt ungebremst auf wartende Autos auf

Foto: Stefan Ouchner/Symbol

Köln Bei einem Unfall mit vier Fahrzeugen sind am Dienstagmorgen auf der Aachener Straße in Köln fünf Menschen verletzt worden. Ein 81-Jähriger war ungebremst auf an einer Ampel wartende Autos aufgefahren.



Einen schweren Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen hat es am Dienstagmorgen auf der Aachener Straße im Kölner Stadtteil Lindenthal gegeben. Wie die Polizei mitteilt, wurden dabei eine 79-Jährige und ein 35-Jähriger schwer verletzt, der Mann schwebte zunächst in Lebensgefahr. Leichte Verletzungen erlitten außerdem eine 71-Jährige, ein 65-Jähriger und ein 48-Jähriger.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei warteten die 35-, 65- und 48-Jährigen gegen 11.30 Uhr in ihren Autos vor der rot zeigenden Linksabbiegerampel an der Kreuzung Aachener Straße/Ecke Oskar-Jäger-Straße. Die Autofahrer wollten in die Klosterstraße abbiegen.

Augenscheinlich ungebremst und aus bisher ungeklärter Ursache fuhr ein 81-Jähriger mit seinem Auto auf die Autos auf und schob sie ineinander. Schwere Verletzungen erlitten dabei seine 79 Jahre alte Beifahrerin ebenso wie der 35-Jährige, der in dem Autos saß, auf das der 81-Jährige direkt auffuhr.