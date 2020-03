Mordkommission eingerichtet : 74-Jähriger tot in Kölner Wohnung aufgefunden - Sohn festgenommen

Köln Ein 24-Jähriger steht unter Verdacht, seinen 74-jährigen Vater in dessen Kölner Wohnung getötet zu haben. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

Am Donnerstagmorgen hat eine 57-jährige Kölnerin ihren pflegebedürftigen 74-jährigen Ehemann tot in dessen Etagenwohnung im Ortsteil Mülheim aufgefunden, wie die Polizei mitteilte. Weil es am mutmaßlichen Tatort dringende Hinweise auf ein Tötungsdelikt gebe, haben die Beamten den 24-jährigen Sohn, der unter derselben Adresse in der Kieler Straße gemeldet war, noch am Morgen festgenommen.