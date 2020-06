Oberlandesgericht Köln : 5000 Euro Schmerzensgeld für Kopf-Verätzung beim Blondieren

Köln Das Oberlandesgericht Köln hat einer Frau 5000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen. Der Grund: Die Frau erlitt Verätzungen und Verbrennungen am Kopf, nachdem sie sich in einem Salon die Haare blond färben wollte.

Nach einer heillos missglückten Blondierung bei einem Friseur-Besuch hat das Oberlandesgericht Köln einer Frau 5000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen. Die Klägerin hatte sich im Dezember 2016 in einem Salon blonde Haarsträhnen färben lassen wollen, teilte das OLG am Montag mit. Eine Mitarbeiterin trug ihr dazu eine entsprechende Creme auf. Das Ergebnis war allerdings desaströs: In einem „handtellergroßen Bereich“ erlitt die Frau Verätzungen und Verbrennungen. Zudem wächst nach Angaben des Gerichts auf einem Teil des Hinterkopfs kein Haar mehr. Auch bei einem operativen Eingriff sei nicht sicher, ob man die kahle Stelle beheben könne.