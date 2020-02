Bonner in Köln über Stunden festgehalten : 27-jähriger Troisdorfer durch DNA-Spuren überführt

Köln Die Kölner Polizei kann nach mehreren Monaten der Ermittlung einen Fahndungserfolg verbuchen: Ein 27-jähriger Troisdorfer soll zusammen mit drei Mittätern einen jungen Bonner über mehrere Stunden festgehalten und beraubt haben. Jetzt überführten ihn DNA-Spuren.

Seit Juni vergangenen Jahres fahndete die Polizei nach vier Männern, die an einem Raubüberfall auf einen 19-jährigen Bonner beteiligt gewesen sein sollen. Jetzt wurde ein 27-Jähriger aus Troisdorf festgenommen, auf den die Ermittler aufgrund von DNA-Spuren gekommen waren. Er soll am 5. Juni zusammen mit drei Mittätern den jungen Bonner in Köln in der Nähe des Lanxess-Arena bedroht haben. In der Folge nahmen die Täter ihrem Opfer die Autoschlüssel weg und fuhren mit ihm in seinem Auto über mehrere Stunden durch Köln.