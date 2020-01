Unfall in Köln : 19-jähriger nach missglücktem Überholmanöver in Lebensgefahr

19-jähriger nach missglücktem Überholmanöver in Lebensgefahr

Unfall in Köln

Köln In Köln ist ein 19 Jahre alter Autofahrer bei einem missglückten Überholmanöver gegen eine Mauer gefahren. Der junge Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nun ermittelt die Polzei: Gab es ein illegales Autorennen?

In Köln ist ein 19 Jahre alter Autofahrer bei einem missglückten Überholmanöver gegen eine Mauer geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann in der Nacht zum Sonntag einen ebenfalls 19-jährigen Autofahrer überholt und beim Wiedereinscheren die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Wagen drehte sich und prallte gegen eine Begrenzungsmauer an der linken Straßenseite. Rettungskräfte befreiten den bewusstlosen Unfallfahrer und brachten ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.