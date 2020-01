Wieder Proteste vor dem WDR-Funkhaus : 1500 Demonstranten versammeln sich in Kölner Innenstadt gegen Rechts

Köln Rund 50 Demonstranten von vorwiegend rechten Gruppierungen haben am Samstag vor dem WDR-Funkhaus in der Kölner Innenstadt demonstriert. Gleichzeitig gab es Gegenkundgebungen auf der Domplatte mit geschätzten 1500 Teilnehmern von „Köln gegen Rechts“.

Während die AfD morgens einen Stand in der Nähe des WDR-Gebäudes am Wallrafplatz aufgebaut hatte, begannen andere rechte Gruppierungen am Mittag eine Kundgebung auf dem Appellhofplatz. Die Gegendemonstration, die auch vom Journalistenverband DJV unterstützt wurde, hatte bereits am Morgen auf der Domplatte mit einem Bühnenprogramm begonnen. Von dort bildete sich ein Demonstrationszug zum Appellhofplatz.