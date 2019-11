Im Palladium : 1000 Produktmacher beim „Digitale Leute Summit“ in Köln

Köln Hinter den Apps und Webseiten des täglichen Lebens stecken Product Owner, Data Scientists und UX Designer - und nur selten treffen so viele von ihnen aufeinander, um über ihre komplexe Arbeit zu sprechen. Im Kölner Palladium haben sich 1000 von ihnen zum zweiten „Digitale Leute Summit“ eingefunden.

Das ist zumindest der Plan, den das „Digitale Leute“-Team mit der nun zum zweiten Mal jährlich stattfindenden Konferenz verfolgt. Mit ihrer Teilnehmerzahl kann sie sich getrost größte ihrer Art in Nordrhein-Westfalen, wenn nicht in Deutschland nennen. Wie sehr der Digitalstandort Köln gefördert werden muss und auch wird, betont Bürgermeister Andreas Wolter in seiner Eröffnungsrede. Mit dem Eintritt ins Palladium und damit in die Welt der „Digitalen Leute“ muss man sich als Außenstehender an eine Menge neuer Vokabeln gewöhnen: Scrum, Kanban, Design Sprints, agiles Arbeiten, um nur einige von ihnen zu nennen. Hier gibt es auch selten gewöhnlichen Interviews mit einem Moderator oder Journalisten, der die Fragen stellt: Beim „Fireside Chat“ ist das Gegenüber meistens ebenfalls aus der Branche und soll das Gespräch so auf eine neue Ebene heben.