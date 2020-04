Burgbäckerei zerstört : Feuerwehr löscht Brand auf Gelände der Burg Satzvey in Mechernich

Mechernich In der Nacht von Sonntag auf Montag hat es auf dem Gelände der Burg Satzvey in Mechernich gebrannt. Die Burgbäckerei ist dabei ausgebrannt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch nicht bekannt.

Durch ein Feuer ist eine Bäckerei auf dem Gelände der Burg Satzvey in Mechernich bei Euskirchen zerstört worden. Als die Feuerwehr an dem Einsatzort eintraf, habe die Burgbäckerei in Vollbrand gestanden, sagte ein Sprecher der Stadt Mechernich am Montagmorgen zu dem Feuer vom späten Sonntagabend.