GA-Serie „Rheinische Redensarten“ : Do bes ävver en Kranköllich

In der Serie „Rheinische Redensarten“ beleuchten wir bedeutungstiefe Redewendungen. Dieses Mal: Do bes ävver en Kranköllich.

Die Dialektik – hier ist die philosophische Methodik und nicht etwa die Mundart gemeint – ist in der Lage, die Menschheit in mehrerlei Hinsicht in Begriffspaare zu differenzieren. Die Auswahl ist schier unerschöpflich: Männer und Frauen, Kluge und Dumme, Große und Kleine, Dicke und Dünne, Helle und Dunkle, Schnelle und Langsame. Auf das Metier der Medizin bezogen, gibt es da den Befund, dass unsere Mitmenschen unterschiedlich robust sind. Die einen kommen mit Infektionen gut klar, ihre Abwehrkräfte sind so stark, dass sie vielleicht einmal ein bisschen Schnupfen bekommen, während andere jedes Virus und Bazillum mitnehmen, auffiebern und sich ins Bett legen müssen.