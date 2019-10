Verkehr in Köln : 5000 Teilnehmer bei kurdischer Demonstration erwartet

Verkehr in Köln

Am Samstagnachmittag wird es in Deutz zu Verkehrsstörungen durch eine kurdische Demonstration kommen. Es werden bis zu 5000 Teilnehmer erwartet. (Symbolfoto).

Deutz Für Samstagnachmittag ist eine kurdische Großdemo in Köln angekündigt. Es werden bis zu 5000 Teilnehmer erwartet. Hier kann es zu Verkehrsstörungen kommen.

Am Samstag werden in der Zeit von 14 Uhr bis 17 Uhr Verkehrsstörungen erwartet. Grund dafür ist eine kurdische Demonstration gegen den Einmarsch der Türkei in Syrien. Nach Einschätzung der Versammlungsanmeldung werden bis zu 5000 Teilnehmer erwartet.