Küche nicht mehr benutzbar : Brand in Mondorfer Pizzeria ruft Feuerwehr auf den Plan

Am Samstagmittag brannte es in einer Pizzeria in Mondorf. Foto: Dieter Hombach

Niederkassel Zu einem Kaminbrand in einer Pizzeria in Mondorf ist am Samstagmittag die Feuerwehr ausgerückt. Das Feuer sei in der Küche des Lokals ausgebrochen.



Ein Kaminbrand in einer Pizzeria in Mondorf hat am Samstagmittag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die Flammen seien ersten Ermittlungen der Feuerwehr zufolge in der Küche des Lokals auf der Provinzialstraße ausgebrochen. Durch die Hitze habe sich dann auch eine Deckenlampe entzündet. Die beiden Mitarbeiter hätten die Pizzeria selbstständig gelöscht und wurden vom Rettungsdienst vorsorglich vor Ort untersucht.